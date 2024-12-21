Çin'de Akıllı Üretim Dönüşümü Hızlanıyor

Güncel

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü, yeni endüstrilerin hızla artmasıyla birlikte akıllı üretime doğru hızlı bir dönüşüm geçiriyor.

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Çin'in akıllı üretim için 50 uluslararası standart belirlediğini ve tüm üretim sektörlerini kapsayan hizmetler sunan 6.500'den fazla akıllı üretim sistemi çözüm sağlayıcısına ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Çin, 4,14 milyondan fazla 5G baz istasyonu ile 2025 yılı hedefi olan 10.000 kişiye 26 baz istasyonu oranına şimdiden ulaşmış durumda; bu da ülkenin akıllı teknolojilerdeki gelişmiş altyapısını gözler önüne seriyor.

Bu hızlı dönüşümün temelinde güçlü hükümet politikaları bulunuyor. Ekim ayında Çinli yetkililer, yüksek seviyeli ve simgesel akıllı fabrikalar inşa etmek amacıyla dört seviyeli bir geliştirme stratejisi başlattı.

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, Çin'in temel teknolojilerde ve niş sektörlerde uzmanlaşan akıllı üretim çözümü sağlayıcılarını desteklemeye odaklanacağını, ayrıca imalat sektöründe daha fazla entegrasyon, yenilik ve büyük ölçekli 5G uygulamalarını teşvik edeceğini söyledi.