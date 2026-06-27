Çin\'de Alışveriş Turizmi Büyüyor

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'de "alışveriş turizmi" trendi, küresel hizmet ticaretini yönlendiren güçlü ve yeni bir büyüme dinamiği haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı'nın düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü cuma günü "Çin'de Alışveriş: Açık Kalkınmanın Yeni Fırsatlarını Paylaşmak" başlıklı bir rapor yayımladı.

Rapora göre, 2025 yılında Çin'in seyahat hizmetleri ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 49,5 artarak 393,98 milyar yuana (yaklaşık 57,8 milyar ABD doları) ulaştı. Bu artış, seyahat hizmetlerini hizmet ihracatı içinde en hızlı büyüyen sektör haline getirdi.

Raporda, "Çin'de alışveriş" trendinin, ülkenin seyahat hizmetleri ihracatındaki artışa doğrudan katkı sağladığı, yabancı turistlerin Çin'deki kapsamlı deneyimlerinin yalnızca ticaret yapısını optimize etmekle kalmadığı, aynı zamanda küresel turizm hizmetleri pazarının toparlanmasına da güçlü bir ivme kazandırdığı ifade edildi.

Raporda, söz konusu hızlı büyümenin, havacılık, sigorta ve finans gibi ilgili küresel hizmet sektörlerinde eşzamanlı gelişimi de desteklediği belirtildi.