Çin'de Amiral Miao Hua'ya Yolsuzluk Soruşturması

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Çin silahlı kuvvetlerinin en üst yönetim organı Merkezi Askeri Komisyonu (MAK) üyesi Amiral Miao Hua hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Komisyon'un Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü olan Miao'nun, "ciddi disiplin ihlali" şüphesiyle soruşturulduğunu belirtti.

Sözcü Vu, soruşturmanın sebebi hakkında detay vermezken Çin'de devlet görevlileri hakkında yürütülen soruşturmalarda "disiplini ihlali" ifadesi, yolsuzluk suçlamasına işaret ediyor.

MAK ideoloji ve personel değişikliklerinden sorumlu Siyasi Çalışma Dairesi Direktörlüğünü Ekim 2017'den bu yana sürdüren Miao, 2010-2014 yıllarında Batı Cephesi Komutanlığının, 2014-2017 yıllarında ise Çin Donanması'nın siyasi komiserliğini yürütmüştü.

Sözcü, Savunma Bakanı hakkındaki iddiayı yalanladı

Öte yandan Sözcü Vu, Savunma Bakanı Amiral Dong Cün hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı iddiasını yalanladı.

İddianın "tamamen uydurma" olduğunu ifade eden Vu, "Çin tarafı bu iftira eyleminden duyduğu güçlü hoşnutsuzluğu ifade eder." dedi.

Financial Times gazetesinin, "görevdeki ve eski ABD'li yetkililere" dayandırdığı haberde, Amiral Dong hakkında, ordudaki daha geniş yolsuzluk soruşturması kapsamında inceleme yapıldığı iddia edilmişti.

Gazeteye bilgi veren yetkililer, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in silahlı kuvvetlere yeni bir soruşturma dalgası başlattığını, bunun görevdeki Savunma Bakanı'nı da kapsadığını öne sürmüştü.

Önceki iki bakan da yolsuzlukla suçlanmıştı

Çin'de silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında son iki yılda çok sayıda üst düzey asker ordudan ve partiden ihraç edilmiş, meclis üyeliğinden azledilmişti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetleri ile askeri donatım ve modernizasyonundan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesi geçen yıl benzer suçlamalarla soruşturmaya tabi tutulmuştu.

Soruşturmaların ardından daha önce söz konusu birimlerin komutanlıklarını yapan önceki iki Savunma Bakanı Vey Fınghı ve Li Şangfu ordudan ve partiden ihraç edilirken rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından yargılanacakları bildirilmişti.

Göreve 2023 başında gelen ve 6 ay sonra aniden ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan Li Şangfu hakkındaki soruşturmanın 31 Ağustos 2023'te başlatıldığı, soruşturma sonunda Li'nin başkaları adına çıkar sağlamak üzere büyük miktarda rüşvet aldığının ve başkalarına da rüşvet verdiğinin tespit edildiği açıklanmıştı.

Ülkede 2018-2023 yıllarında savunma bakanlığı yapan Vey hakkındaki soruşturmanın ise 21 Eylül 2023'te başlatıldığı, soruşturma sonunda Vey'in, kayıt dışı hediyeler ve para karşılığında yetkisini başkalarına çıkar sağlamak üzere kullandığının belirlendiği kaydedilmişti.

9 generalin meclis üyeliğine son verilmişti

Çin Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi, yıl sonundaki yasama oturumunun ardından 30 Aralık 2023'te 9 generalin meclis üyeliklerine son verildiğini duyurmuştu.

Roket Kuvvetlerinden 5, Donanım Geliştirme Dairesinden 2, Hava ve Deniz kuvvetlerinden 1'er general meclis üyeliğinden çıkarılmıştı.

Roket Kuvvetlerinden eski kuvvet komutanı Li Yüçao, görevdeki ve eski yardımcıları Liu Guangbin ve Cang Cıncong, Li'den önceki kuvvet komutanı Cou Yaning, kuvvetin donanım bölümünün başındaki Lu Hong'un Meclis üyeliklerine de son verilmişti.

Donanım Geliştirme Dairesinin görevdeki ve önceki başkan yardımcıları Rao Vınmin ve Cang Yülin ile 2017-2021 dönemindeki Hava Kuvvetleri Komutanı Ding Layhang ve Deniz Kuvvetlerinin Güney Filo Komutanı Cü Şinçun da Meclis üyeliği sonlandırılan askerler arasında yer almıştı.

"Parti disiplinini ve kanunları ciddi ihlal şüphesi"

Generaller hakkında "parti disiplinini ve kanunları ciddi ihlal şüphesi" nedeniyle meclis üyeliklerine son verildiği açıklanmıştı.

"Disiplini ihlal" ifadesinde olduğu gibi "Parti disiplinini ve kanunları ihlal" ifadesi de yine Çin'de devlet görevlileri hakkında yürütülen soruşturmalarda yolsuzluk suçlamasına işaret ediyor.

Öte yandan bir süredir ortadan kaybolan ve kamuya açık etkinliklere katılmayan Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Dıng Cıping'in de eylülde Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden azledildiği bildirilmişti.