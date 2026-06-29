Çin'de Apartman Patladı: 8 Yaralı

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bir apartmanda meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde sabah saatlerinde bir apartmanda sıvılaştırılmış gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı, 3 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü, patlamanın sebebinin soruşturulduğu aktarıldı.