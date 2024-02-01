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Çin'de Bahar Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Çin'de Bahar Bayramı Kutlamaları

Çin\'de Bahar Bayramı Kutlamaları

Çin'in dört bir yanında insanlar, yaklaşan Bahar Bayramı için hazırlık yapıyor. Aileler, baharın başlangıcını müjdeleyen bu bayramı bir araya gelerek kutluyor.

01.02.2024 17:18
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BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in dört bir yanında insanlar, yaklaşan Bahar Bayramı için hazırlık yapıyor. Aileler, baharın başlangıcını müjdeleyen bu bayramı bir araya gelerek kutluyor.

Kaynak: Xinhua

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