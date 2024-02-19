Çin'de Bahar Bayramı tatilinde havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı rekor kırdı - Son Dakika
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Çin'de Bahar Bayramı tatilinde havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı rekor kırdı

Çin\'de Bahar Bayramı tatilinde havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı rekor kırdı

Çin'de bu yıl 10-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Bahar Bayramı tatilinde havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı 17,99 milyona ulaştı. Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin verilerine göre, sivil havacılık sektörü bu dönemde günde 2,25 milyon yolcu seyahati gerçekleştirerek rekor kırdı. İç hat yolcu uçuşları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 artarak günde ortalama 14.138'e ulaştı.

19.02.2024 11:51  Güncelleme: 11:52
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BEİJİNG, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'de bu yıl 10-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Bahar Bayramı tatilinde havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı 17,99 milyona ulaştı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin Pazar günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde sivil havacılık sektörü günde 2,25 milyon yolcu seyahati gerçekleştirerek rekor kırdı.

İdareye göre Çin'deki havalimanları tatil süresince toplam 137.000 uçuş gerçekleştirirken, günlük ortalama uçuş sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 33,2 artarak 17.117'ye yükseldi.

Veriler, iç hat yolcu uçuşlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 artarak günde ortalama 14.138'e ulaştığını gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Bahar Bayramı, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Bahar Bayramı tatilinde havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı rekor kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Bahar Bayramı tatilinde havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı rekor kırdı - Son Dakika
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