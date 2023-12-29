Çin\'de balıkçı teknesi kaza yaptı: En az 2 kişi kayıp

HANGZHOU, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bir balıkçı teknesinin kaza yapmasının ardından, Cuma günü öğle saatleri itibarıyla en az iki kişiden haber alınamıyor. Kazada beş kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Taizhou'daki Liman ve Balıkçılık Bürosuna göre kaza, Dongji Adası açıklarında meydana geldi.

Arama ve kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.