Çin'de bir gemi köprüye çarparak kırıldı, 2 kişi öldü - Son Dakika
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Çin'de bir gemi köprüye çarparak kırıldı, 2 kişi öldü

Çin\'de bir gemi köprüye çarparak kırıldı, 2 kişi öldü

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde bir gemi, bir köprüye çarparak köprünün kırılmasına neden oldu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi kayboldu. Kazanın nedeni araştırılıyor.

22.02.2024 11:14  Güncelleme: 11:17
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GUANGZHOU, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde bir gemi Perşembe sabahı bir köprüye çarparak köprünün kırılmasına neden oldu. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise kayboldu.

Kaza sabah 5.30 sularında bir konteyner gemisinin Nansha Bölgesi'ndeki Lixinsha Köprüsü'nün ayağına çarpmasıyla meydana geldi. Aralarında bir motosikletin de bulunduğu beş araç kazaya karıştı. Yapılan ön incelemede araçlardan ikisinin nehre, diğerlerinin ise geminin üzerine düştüğü tespit edildi.

Kazada bir mürettebat hafif yaralandı.

Kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın nedeni ise araştırılıyor.

Kaynak: Xinhua

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