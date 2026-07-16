Çin'in kuzeyindeki Liaoning eyaleti açıklarında şişme botun motorunun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı ve 1 kişi kayboldu.
Xinhua ajansının haberine göre, yerel saatle 14.10 sularında Liaoning'in Şingçıng kenti açıklarında 13 kişiyi taşıyan motorlu şişme bot patladı.
Yetkililer, ilk belirlemelere göre olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin kaybolduğunu açıkladı.
Ön soruşturmaya göre sarmal deniz kabuğu toplayan bölge sakinlerinin bulunduğu botun kaptanının yakıt sızıntısından şüphelendiği, durdurduğu motoru yeniden çalıştırırken patlama meydana geldiği düşünülüyor.
Patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Bot Patlaması: 7 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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