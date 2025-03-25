Çin'de Büyük Kaya Petrolü Rezervi Keşfi - Son Dakika
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Çin'de Büyük Kaya Petrolü Rezervi Keşfi

Sinopec, Shandong'da 140 milyon ton üzerinde kaya petrolü rezervi buldu. En büyük yatak keşfedildi.

25.03.2025 18:40
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JİNAN, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol rafineri şirketi Sinopec, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinde 140 milyon tondan fazla kanıtlanmış rezerve sahip kaya petrolü keşfetti.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan ve 100 milyon tonu aşan kanıtlanmış rezervleriyle bu kaya petrol sahası, Jiyang'daki kaya petrolü gösterim bölgesinde keşfedilen en büyük yatak olma özelliği taşıyor.

Shandong'daki Shengli Petrol Sahası gösterim bölgesinde tahmini kaya petrolü kaynakları 10,5 milyar tona ulaşırken, kümülatif üretim ise 1 milyon tonu geçti.

Sinopec Başkan Yardımcısı ve Shengli Petrol İdari Bürosu Limited Şirketi Genel Müdürü Sun Yongzhuang, "Shengli Petrol Sahası'nın tahmini kaya petrolü rezervleri, sahada son 60 yılda keşfedilen konvansiyonel petrol ve doğalgaz kaynaklarına eşdeğer" dedi.

Shengli Petrol Sahası 1961 yılında keşfedilerek 1964 yılında geliştirilmeye başlandı.

Kaya petrolü genel olarak rafine edilmek üzere çıkarılan tortul kayaçların gözeneklerinde hapsolmuş sıvı hidrokarbonları ifade ediyor. Genellikle organik açıdan zengin kayalar ile karbonat kayaları, kumtaşları ve silttaşlarının ince ara katmanlarında bulunuyor.

Çin'de Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Heilongjiang ve Shandong eyaletlerinde olmak üzere ulusal düzeyde üç kaya petrolü gösterim bölgesi yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

Shandong, Sinopec, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Büyük Kaya Petrolü Rezervi Keşfi - Son Dakika

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