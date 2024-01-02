Çin\'de Büyük Ölçekli Rüzgar Enerjisi Projesi Faaliyete Geçti

LHASA, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde ortalama 4.650 metre irtifaya ve toplam 100 megavatlık kurulu kapasiteye sahip büyük ölçekli bir rüzgar enerjisi projesi Pazartesi günü faaliyete geçti.

CHN Enerji Yatırım Grubu'nun (CHN Enerji) verdiği bilgilere göre, Nagqu kentindeki 25 rüzgar türbininden oluşan yapının yılda yaklaşık 200 milyon kilovat-saat elektrik üreterek 60.000 ton civarında standart kömür tasarrufu sağlaması ve karbondioksit emisyonlarını 160.000 ton kadar azaltması bekleniyor.

Proje, yüksek irtifadan kaynaklanan zorlu koşullara rağmen, 640 milyon yuan (yaklaşık 90,36 milyon ABD doları) tutarında bir yatırımla 260 günü aşkın sürede tamamlandı.

CHN Enerji, rüzgar çiftliğinin inşası ve faaliyete geçmesinin yüksek irtifalı rüzgar türbini araştırma, geliştirme ve uygulamalarının testi ve teşvikinde, ayrıca yüksek irtifalı rüzgar enerjisi projelerinin büyük ölçekli gelişiminde önemli bir rol oynayacağını kaydetti.

Xizang bölgesi son yıllarda fotovoltaik ve rüzgar enerjisi gibi yeni enerji kaynaklarının gelişimini aktif şekilde teşvik ediyor. Bölgenin toplam kurulu kapasitesi içinde hidroelektrik enerjinin yanı sıra rüzgar ve güneş enerjisi gibi yeni enerji kaynakları da bulunuyor.