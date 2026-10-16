Çin\'de çevrimiçi edebiyat geliri 2025\'te 57,47 milyar yuan oldu ve iki katı geçti

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin'de çevrimiçi edebiyat pazarının geliri, 2021'de 26,72 milyar yuan (yaklaşık 3,97 milyar ABD doları) iken 2025'te 57,47 milyar yuana çıkarak iki katın üzerinde artış sergiledi.

Çin Ses-Video ve Dijital Yayıncılık Birliği'nin perşembe günü başkent Beijing'de düzenlenen bir ulusal çevrimiçi edebiyat konferansının açılışında yayımladığı rapora göre, çevrimiçi edebiyat sektörü 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) boyunca istikrarlı büyümesini sürdürürken, içerik geliştirme, yurtdışına açılma ve sektör yönetimi alanlarında ilerlemeler kaydedildi.

Yurtdışındaki çevrimiçi edebiyat pazarlarından elde edilen gelir 2021'deki 2,91 milyar yuan seviyesinden 2025'te 6,98 milyar yuana yükselerek yurtiçi pazardaki büyümeyi geride bıraktı. Yurtdışındaki yazarların kaleme aldığı özgün eserler de dahil olmak üzere yurtdışında dağıtılan eserlerin sayısı da 314.600'den 933.100'e çıktı.

Çevrimiçi edebiyat platformlarına kayıtlı yazarların toplam sayısı 2021'de 23,41 milyon iken 2025'te 33,73 milyona yükselirken, kullanıcı sayısı ise 460 milyondan 646 milyona ulaştı.

Rapora göre, Çin'in çevrimiçi edebiyat pazarının 2025 yılındaki geliri bir önceki yıla göre yüzde 15,99 artarken, yurtdışı pazarlardan elde edilen gelir yüzde 45,03 yükseldi. Film, televizyon yapımları ve kısa diziler de dahil olmak üzere farklı formatlardaki uyarlamaların yurtdışına açılması, büyümenin ana itici güçlerinden biri olarak öne çıktı.

Son yıllarda Çin filmleri, televizyon dizileri, internet romanları ve video oyunları yurtdışında giderek daha fazla ilgi görüyor. Çin'in çevrimiçi edebiyat eserleri, 200'den fazla ülke ve bölgede yüz milyonlarca okura ulaşıyor.