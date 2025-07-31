Çin\'de Co-May Tayfunu İkinci Kez Karaya Ulaştı

SHANGHAİ, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de bu yılın sekizinci tayfunu olan Co-May, çarşamba günü öğleden sonra ülkenin doğusundaki Shanghai'da ikinci kez karaya ulaştı.

Shanghai Merkez Meteoroloji Gözlemevi, tayfunun sabah saatlerinde Zhejiang eyaletinde karaya vurduğunu, ardından saat 16.40 civarında Fengxian Bölgesi kıyılarında tropikal fırtına seviyesinde yeniden karaya ulaştığını bildirdi.

Karaya ulaştığı sırada tayfunun merkezindeki rüzgar hızı saniyede 23 metre, merkez basıncı ise 978 hektopaskal olarak ölçüldü.