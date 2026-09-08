Çin'de denetim sonrası örgüt Japonya'ya terk edilmiş kimyasal silahları imha çağrısı yaptı - Son Dakika
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Çin'de denetim sonrası örgüt Japonya'ya terk edilmiş kimyasal silahları imha çağrısı yaptı

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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü heyeti, Çin'deki denetimlerin ardından Japonya'ya, ülkede terk ettiği kimyasal silahları bir an önce tamamen ve eksiksiz imha etme çağrısında bulundu. Heyet, Jilin eyaletindeki kentlerde incelemeler yaparak silahların can ve mal güvenliği ile ekolojik çevreye verdiği zararı yerinde gördü.

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü heyetinin, Japonya'ya Çin'de terk ettiği kimyasal silahları bir an önce tamamen ve eksiksiz şekilde imha etme çağrısında bulunduğunu söyledi.

Mao pazartesi günkü basın toplantısında, örgütün genel direktörü, yürütme konseyi başkanı, örgüte taraf 12 ülkenin daimi temsilcileri ve üst düzey diplomatlarından oluşan heyetin, davet üzerine 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde Çin'i ziyaret ettiğini belirtti.

Mao, ziyaret sırasında heyetin, Japonya'nın ülkede terk ettiği kimyasal silahların bulunması, çıkarılması ve imhasına ilişkin çalışmaları denetlemek üzere Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde bulunan Hunchun, Dunhua ve Haerbaling kentlerine gittiğini ifade etti.

Heyetin ziyaretinin, Çin'de her yıl düzenlenen Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nda ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferlerin anma törenleriyle aynı zamana denk geldiğini kaydeden Mao, Japonya'nın militarist saldırganlığının, Çin'de büyük insani felaketlerin yaşanmasına neden olduğunu ve geride terk edilmiş kimyasal silahların oluşturduğu tehdidi bıraktığını vurguladı.

Mao, heyetin, ziyaret sayesinde söz konusu kimyasal silahların Çin halkının can ve mal güvenliğine ve ülkenin ekolojik çevresine verdiği ciddi zararı daha iyi anladığını dile getirdi.

Heyet üyeleri, Çin halkı için güvenli bir ortamı en kısa sürede yeniden sağlamak ve sözleşmede öngörüldüğü üzere kimyasal silahlardan arındırılmış bir dünya kurulmasını öngören hedefi gerçekleştirmek üzere Japonya'ya yükümlülüklerini yerine getirme ve bu çerçevede Çin'de terk ettiği kimyasal silahları bir an önce tamamen ve eksiksiz şekilde imha etme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Güvenlik, Japonya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de denetim sonrası örgüt Japonya'ya terk edilmiş kimyasal silahları imha çağrısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de denetim sonrası örgüt Japonya'ya terk edilmiş kimyasal silahları imha çağrısı yaptı - Son Dakika
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