Çin'de Denizde Suçlara Karşı Yoğun Mücadele

Güncel

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, geçtiğimiz yıl deniz suçlarıyla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırarak çok sayıda kaçakçılık ve uyuşturucu vakasıyla ilgilendi.

Çin Sahil Güvenliği'nden denizcilik hukukunun uygulanmasına ilişkin pazar günü yapılan açıklamada 2024 yılında toplamda 601 kaçakçılık vakasının ortaya çıkarıldığı ve 32 suç çetesinin çökertildiği belirtildi.

Denizde işlenen uyuşturucu suçlarıyla mücadelede inisiyatif almaya yönelik çalışmalar yürütüldüğüne işaret edilerek, 2024 yılında uyuşturucuyla ilgili beş vakanın çözüme kavuşturulduğu ve 3,8 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi.

Öte yandan geçen yıl göç yetkilileriyle işbirliği içinde sınır güvenliği ve göç yönetiminin sürdürülmesini amaçlayan bir operasyonun başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu operasyon sırasında, yasadışı sınır geçişi organize eden kişilerle ilgili 20'den fazla vaka ortaya çıkarıldığı, 130'dan fazla şüphelinin de yakalandığı kaydedildi.