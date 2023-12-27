Çin\'de depremzedeler için 11 bin prefabrik konut kuruldu

Çin'de Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesinde depremzedelerin barınması amacıyla 11 bin geçici prefabrik konutun kurulduğu bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, depremde evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların büyük bölümü çadır kentlerden prefabrik konutlara taşındı.

Afet yardım planı kapsamında bölgede 15 bin geçici prefabrik konutun kurulması planlanıyor.

Gansu eyaletinde, 18 Aralık'ta, merkez üssü Cişışan Bao'an Donşiang ve Salar Özerk ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Çinghay eyaleti sınırı yakınındaki deprem nedeniyle iki eyalette 149 kişi yaşamını yitirirken 14 bin ev hasar görmüştü.

Müslüman etnik azınlıkların yoğun yaşadığı bölgede, depremden etkilenen 87 bin kişi evlerinden tahliye edilirken depremzedeler soğuk kış koşullarında barınma sorunuyla karşı karşıya kalmıştı.

Başbakan Li Çiang, hafta sonunda afet bölgesine yaptığı ziyarette, depremden etkilenen vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, kışı sıcak ve güvende geçirmeleri için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını vermişti.

Deprem bölgesi

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan Tibet-Çinghay Platosu, Çin'de büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri.

Bölgenin güneyindeki Sıçuan eyaletinde 2008'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açmış, 90 bine yakın kişi yaşamını yitirmişti.