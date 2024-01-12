 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'de Jiangsu eyaletinde dijital akıllı elektrik şebekesi kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Jiangsu eyaletinde dijital akıllı elektrik şebekesi kuruldu

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde, ülkenin eyalet düzeyindeki ilk dijital akıllı elektrik şebekesi kuruldu. Bu şebeke sayesinde 1 trilyon adedi aşan elektrik enerjisi verisi ilk kez entegre edilmiş oldu. Dijital elektrik şebekesi, endüstriyel internet, BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi ve yapay zeka gibi ileri teknolojileri kullanarak faaliyet gösteriyor. Şebeke, elektrik sisteminin işletme verimliliğini iyileştirirken, rüzgar enerjisi, fotovoltaik enerji üretimi, şarj üniteleri ve enerji depolama sistemlerinin işletme durumunu da izleme imkanı sağlıyor. Ayrıca, anormallikleri analiz ederek elektrik kesintisinin konumunu belirleyebilen sistem, akıllı bakım programıyla bölgesel elektrik tedarikini hızlıca eski haline getiriyor. Bu yeni sistem, akıllı kentlerin inşası için yeni çözümler sunmayı hedefliyor.

Çin\'de Jiangsu eyaletinde dijital akıllı elektrik şebekesi kuruldu
12.01.2024 - 11:46,
Abone Ol

NANJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde, ülkenin eyalet düzeyindeki ilk dijital akıllı elektrik şebekesi kuruldu. Böylece 1 trilyon adedi aşan elektrik enerjisi verisi ilk kez entegre edilmiş oldu.

Devlet Şebekesi Jiangsu Elektrik Tedarik Limited Şirketi'nden Perşembe günü yapılan açıklamaya göre söz konusu sanal elektrik şebekesi, dijital uzayda inşa edilen ve endüstriyel internet, BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi ve yapay zeka gibi ileri teknolojileri kullanan bir şebeke olma özelliğini taşıyor.

Elektrik şebekesinin faaliyet durumuna dair gerçek zamanlı veriler sağlayan dijital elektrik şebekesi, elektrik sisteminin işletme verimliliğini büyük oranda iyileştiriyor. Sistem ayrıca rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji üretiminin, şarj ünitelerinin ve enerji depolama sistemlerinin işletme durumunu hassas şekilde izlemeye de olanak tanıyor.

Devlet Şebekesi Jiangsu Müdür Yardımcısı Wei Lei, çok sayıda sensör ve kontrol ünitesi kullanan sistemin 100.000 kilometrekarelik bir alanda elektrik şebekesinin faaliyet durumunu dinamik şekilde izleyebildiğini söyledi.

Akıllı şebeke sistemi, yeni enerjinin kurulu kapasitesi gibi koşul ve trendlere bağlı olarak en iyi şebeke inşa yolunu otomatik olarak üretiyor ve böylelikle planlama döngüsünü yüzde 60 oranında kısaltarak daha fazla yeşil enerjinin derhal şebekeye bağlanmasına imkan veriyor.

Dijital akıllı şebeke ayrıca, elektrik tüketim verilerinde hemen göze çarpmayan anormallikleri analiz ederek elektrik kesintisinin konumunu otomatik şekilde belirleyebiliyor. Sistem, daha sonra akıllı bakım programına dayanarak uzaktan yönlendirmeyi harekete geçiriyor ve bölgesel elektrik tedarikinin hızlıca eski haline getirilmesine yardımcı oluyor.

Wei, yeni elektrik sisteminin inşasına yönelik önemli bir pilot proje olan dijital akıllı elektrik şebekesinin, diğer sistemlerle etkileşimini genişleterek akıllı kentlerin inşası için yeni çözümler sunacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Şebeke, Çin, Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Jiangsu eyaletinde dijital akıllı elektrik şebekesi kuruldu - Son Dakika


11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24
Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15
Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59
Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47
CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44
Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı

Son Dakika
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47 CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44 Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı
10:29 Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
10:28 Kadınları falakaya yatıran kargocunun cezasında indirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 12:17:55. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de Jiangsu eyaletinde dijital akıllı elektrik şebekesi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement