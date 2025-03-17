Çin'de Domuz Böbreği ile Türler Arası Nakil Başarısı

Xİ'AN, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'de Hava Kuvvetleri Tıp Üniversitesi Xijing Hastanesi'nden bilim insanları, genetiği değiştirilmiş domuz böbreğinin üremik bir hastaya naklini gerçekleştirerek türler arası organ naklinde önemli bir klinik başarıya imza attı.

Ekip, 6 Mart'ta böbrek hastalığı son evrede olan 69 yaşındaki bir kadına genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakletti. Kan akışının yeniden sağlanmasıyla, nakledilen böbrek pembeleşerek kısa süre içinde idrar üretmeye başladı.

Sekiz yıl önce kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan hasta, uygun böbrek donörü bulamadığı için haftada üç kez diyalize girmek zorunda kalıyordu. Kadının hastalığı ilerledikçe diyalize bağlı komplikasyonlar ortaya çıkmaya başlamıştı.

Nakli gerçekleştiren bilim insanları, hastanın önümüzdeki günlerde bağışıklık reddi, pıhtılaşma bozuklukları ve patojen kaynaklı enfeksiyonlar gibi zorluklarla karşılaşabileceğini belirtti.

Bugüne kadar domuzdan insana böbrek nakli dört kez yapıldı ve bu operasyonların hepsi ABD'de gerçekleştirildi. Bunlardan kasım ayında nakil yapılan hasta şu ana kadar domuz organı nakledildikten sonra en uzun süre hayatta kalan alıcı olurken, ocak ayında nakil yapılan dördüncü hasta ise bir aydan fazla süre hayatta kalmıştı.

Geçen yıl bir makak maymununa genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakleden Çinli bilim insanları, aralık ayında organın altı aydan fazla bir süre işlevlerini yerine getirdiğini bildirmişti. Bu süre, uzun dönem hayatta kalma süresi için önemli bir ölçüt teşkil ediyor.

Xijing Hastanesi'nden araştırmacılarsa nisan ayında beyin ölümü gerçekleşen bir hastaya ilk kez genetiği değiştirilmiş domuz karaciğeri nakletmişti. Bundan bir ay sonra da Anhui Tıp Üniversitesi'nin Birinci Bağlı Hastanesi'nden bir ekip, ileri derecede karaciğer kanseri olan bir hastaya genetiği değiştirilmiş domuz karaciğeri nakli gerçekleştirmişti.

Xijing hastanesi ekibine liderlik eden Dou Kefeng, "Bir başka canlı türünden insana yapılan organ nakli, hastalar için gereken organı bulamama sorununu çözerek birçok hastaya umut olabilir" dedi.