Çin'de Ejderha Teknesi Festivali tatilinde yerli turist sayısı arttı

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BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin'de üç günlük Ejderha Teknesi Festivali tatilinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artışla 110 milyon yerli turist seyahati gerçekleşti.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Cumartesi-Pazartesi günleri arasındaki tatil süresince yerli turistler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,1 artışla 40,35 milyar yuan (yaklaşık 5,57 milyar ABD doları) harcadı.

Turistler daha esnek ve kişiselleştirilmiş seyahat seçeneklerine yönelerek yavaş tempolu tatilleri, zengin deneyimleri ve bolca dinlenmeyi tercih ediyor. Yunnan, Qinghai, Gansu, İç Moğolistan ve Guizhou ise genç gezginler için favori seyahat noktaları olarak öne çıkıyor. Bakanlık, özellikle karayolu seyahati ve yazlık dinlenme amacıyla bu bölgelerin tercih edildiğini belirtti.

Çin'de geleneksel bir bayram olan ve Duanwu Festivali diye de bilinen Ejderha Teknesi Festivali, Çin ay takvimindeki 5. ayın 5. gününde kutlanıyor. Festival bu yıl 10 Haziran'a denk geldi.