Çin'de Ekoloji ve Çevre Kanunu Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Çin'de Ekoloji ve Çevre Kanunu Yürürlüğe Girdi

Çin\'de Ekoloji ve Çevre Kanunu Yürürlüğe Girdi
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Yeni kanun, insan ve doğa arasındaki uyumu güçlendirerek yeşil modernleşmeyi hedefliyor.

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Ekoloji ve Çevre Kanunu cumartesi günü yürürlüğe girdi. Yeşil modernleşme yolunda önemli bir adım olarak görülen bu kritik kanun, insan ile doğa arasındaki uyumlu yaşamın yasal temelini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Çin'in en üst düzey yasama organının mart ayında kabul ettiği kanun, Medeni Kanun'un ardından ülkenin ikinci kodifiye hukuk metni olma özelliği taşıyor.

Beş bölüm ve 1.242 maddeden oluşan kanun, kirliliğin kontrolü, ekolojik koruma ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınma gibi alanları kapsıyor.

Söz konusu kanun, 30'un üzerinde ekoloji ve çevre yasası, 100'den fazla idari yönetmelik ve 1.000'i aşkın yerel yasa ve yönetmeliğin sistematik entegrasyon, derlenme, revizyon ve iyileştirilmesi çalışmalarıyla hazırlandı.

Çin'in dördüncü Ulusal Ekoloji Günü, "Çin'in Modernleşmesine Yeşil Bir Temel İnşa Etme" temasıyla cumartesi günü kutlandı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Ekoloji ve Çevre Kanunu Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

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