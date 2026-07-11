Çin'de Elektrik Talebi Rekor Kırdı - Son Dakika
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Çin'de Elektrik Talebi Rekor Kırdı

Çin\'de Elektrik Talebi Rekor Kırdı
11.07.2026 10:36
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Çin, elektrik talebinde 1,518 milyar kilovat ile yeni bir rekor kırarak endüstriyel büyümeyi gösterdi.

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de elektrik talebi cuma günü 1,518 milyar kilovat ile rekor seviyeye ulaştı.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, söz konusu rakamın önceki rekorun 10 milyon kilovat üzerinde olduğunu belirterek, Guangdong, Guangxi, Ningxia ve Gansu dahil olmak üzere birçok eyalet düzeyindeki bölgenin de yaz başından bu yana rekor düzeyde elektrik talebi kaydettiğini bildirdi.

Çin'in en üst düzey ekonomi planlama kurumu olan komisyon, ülke genelinde elektrik tüketimindeki artışın, yüksek teknoloji imalatı, yeni enerjili araçlar ve bilgi işlem ekipmanlarındaki hızlı büyümenin yol açtığı güçlü sanayi talebi dahil olmak üzere birçok faktörden kaynaklandığını belirtti.

Açıklamada, pil şarjı ve internet veri hizmetleri gibi hizmet sektörlerinin yanı sıra klima kullanımındaki artışın da elektrik tüketimindeki yükselişe katkı sağladığı ifade edildi.

Komisyon, Çin'in son yıllarda elektrik altyapısının geliştirilmesinde önemli ilerlemeler kaydettiğini, bunun yoğun talep dönemlerinde istikrarlı elektrik arzının sağlanmasına yardımcı olduğunu ve ekonomik ve sosyal kalkınma ile halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasını desteklediğini belirtti.

Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi Mayıs 2026 sonu itibarıyla 4,01 milyar kilovata ulaştı. Bu kapasiteyle Çin, elektrik üretim kapasitesi açısından dünyada ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Elektrik Talebi Rekor Kırdı - Son Dakika

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