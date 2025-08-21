Çin'de Elektrik Tüketimi Temmuz'da Rekor Kırdı

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de ekonomik faaliyetin önemli göstergelerinden biri olan elektrik tüketimi temmuz ayında 1 trilyon kilovat-saat eşiğini aştı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre birbiri ardına yaşanan sıcak hava dalgaları ve istikrarlı seyreden sanayi faaliyetleri nedeniyle elektrik kullanımı, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarak 1,02 trilyon kilovat-saate ulaştı.

Birincil sanayilerin temmuz ayındaki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 artışla 17 milyar kilovat-saate, ikincil sanayilerin tüketimi yüzde 4,7 artışla 593,6 milyar kilovat-saate, üçüncül sanayilerin tüketimi ise yüzde 10,7 artışla 208,1 milyar kilovat-saate yükseldi.

Ülke genelinde hanelerin elektrik tüketimi de yüksek sıcaklık ve nemin etkisiyle temmuz ayında güçlü bir yükseliş kaydederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla toplamda 203,9 milyar kilovat-saate çıktı.

Çin'in toplam elektrik tüketimi ise ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 5,86 trilyon kilovat-saat olarak kaydedildi.