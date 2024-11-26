Çin'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Büyüyor

Çin\'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Büyüyor

Çin, elektrikli araç şarj altyapısında büyük bir artış göstererek 11,88 milyon üniteye ulaştı.

26.11.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'de hızla büyümeye devam eden şarj ve yedek parça altyapısı sektörü, ülkede yeni enerjili araç pazarının hızlı gelişimine güçlü destek veriyor.

Çin'in Bilim ve Teknoloji gazetesinin pazartesi günkü haberine göre Çin Elektrikli Araç Şarj Altyapısını Geliştirme İttifakı, geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Taiyuan kentinde düzenlenen otomobil şarj ve yedek parça ekolojisi konferansında elektrikli araç şarj altyapısı gelişimine ilişkin raporunu açıkladı.

Rapora göre Ekim 2024 itibarıyla Çin'deki şarj altyapısı, bir önceki yıla göre yüzde 49,4 artarak 11,88 milyon adedi aştı.

Kamu şarj altyapısı yüzde 34,3 artışla 3,39 milyon üniteye ulaşırken, özel şarj altyapısı yüzde 56,4 artışla 8,49 milyon ünite oldu.

Şarj altyapısında devam eden hızlı büyümenin iki önemli faktör olan politika ve pazardan ayrı tutulamayacağına dikkat çekilen raporda Çin'in şarj ve yedek parça hizmeti ağının ilk aşama inşasını tamamladığı vurgulandı.

Raporda Çin'in bu sektörde daha yüksek standartları teşvik etmek üzere şarj ekipmanlarının kalitesini yükselteceği, yerel şarj işletmelerini güçlendireceği ve kullanıcıların şarj deneyimini iyileştireceği belirtildi.

Çin hızlı, yüksek güce sahip, akıllı, kablosuz ve mobil şarj gibi örneklerle şarj teknolojisi ve iş modelleriyle ilgili inovasyonu aktif olarak artırıyor.

Öte yandan ülkede şarj altyapısı için güvenlik koruma önlemlerini yoğunlaştırmayı amaçlayan ilgili yönetmelikler de yayımlandı.

2016 yılından bu yana yedi kez yayımlanan raporda sektörün durumu, politika sistemleri, teknik standartlar, iş modelleri, güvenlik sistemleri, şarj bilgi platformları ve gelişme beklentileri gibi konular ele alınıyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Otomobil, Enerji, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:02 CHP lideri Özel’den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak
16:47 Sıla bebek davasında iddianame hazır İşte cani anne için istenen ceza Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
00:12 NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun
23:25 Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında ’İnönü’ Tartışması Alevlendi Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında 'İnönü' Tartışması Alevlendi
23:23 Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı
23:17 Kreş tartışmasında CHP’li Başarır ağzını fena bozdu Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu
23:04 Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor
23:04 Gaziosmanpaşa’da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı Gaziosmanpaşa'da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 18:15:33. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.