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Çin'de Elektrikli Araç Şarj Üniteleri Sayısı Yüzde 51 Arttı - Son Dakika
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Çin'de Elektrikli Araç Şarj Üniteleri Sayısı Yüzde 51 Arttı

Çin'de elektrikli araçlara yönelik halka açık şarj ünitesi sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 51 arttı. Çin Binek Otomobil Birliği Genel Sekreteri Cui Dongshu, halka açık şarj ünitesi sayısının 2023'te bir önceki yıla göre 930.000 adet arttığını belirtti. Ülkede iç piyasaya yönelik tamamen elektrikli binek araç satışları da 2023 yılında 5,15 milyon adede ulaştı.

Çin\'de Elektrikli Araç Şarj Üniteleri Sayısı Yüzde 51 Arttı
23.01.2024 - 13:26,
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BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'de elektrikli araçlara yönelik halka açık şarj ünitesi sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 51 arttı.

Çin Binek Otomobil Birliği Genel Sekreteri Cui Dongshu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, halka açık şarj ünitesi sayısının 2023'te bir önceki yıla göre 930.000 adet arttığını söyledi.

Cui, 2023 yılında yaklaşık 2,46 milyon yeni özel şarj ünitesinin kurulduğunu belirtti.

Son yıllarda elektrikli araçlara yönelik şarj ünitesi sayısını artıran Çin, şarj ünitesi sayısı açısından lider konumuna yükseldi.

Cui, ülkede iç piyasaya yönelik tamamen elektrikli binek araç satışlarının 2023 yılında 5,15 milyon adede ulaştığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Çin, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Elektrikli Araç Şarj Üniteleri Sayısı Yüzde 51 Arttı - Son Dakika
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