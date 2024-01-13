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Çin'de Elektrikli Araçlardan Şebekeye Ters Şarj Teknolojisi Deneniyor - Son Dakika
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Çin'de Elektrikli Araçlardan Şebekeye Ters Şarj Teknolojisi Deneniyor

Çin'de elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte, araçtan şebekeye (V2G) ters şarj teknolojisi üzerinde deneyler yapılıyor. Bu teknoloji, elektrikli araçların enerjisini şebekeye geri aktararak şarj süresini ve enerji kullanımını optimize ediyor. Ayrıca, elektrikli araç sahipleri düşük maliyetle araçlarını şarj edebiliyor ve şebeke üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı oluyor. V2G teknolojisi şu ana kadar Hefei ve Shanghai gibi şehirlerde denendi.

Çin\'de Elektrikli Araçlardan Şebekeye Ters Şarj Teknolojisi Deneniyor
13.01.2024 - 15:55,
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ÇEKİM ZAMANI: 12 Ocak 2024

2. Araçtan şebekeye (V2G) ters şarj teknolojisinin çeşitli görüntüleri

Elektrikli araç (EV) kullanıcı sayısının hızla arttığı Çin'de, araçtan şebekeye (V2G) ters şarj teknolojisini geliştirmek için deneyler yapılıyor.

Elektrikli araçlardaki enerjinin elektrik şebekesinde kullanılabilir enerjiye dönüşmesini sağlayan bu teknoloji, elektrikli araçların şarj süresi ve enerji kullanımında optimum güç çıkışına imkan sunarak elektrikli araç şarj cihazlarının verimliliğini artırıyor.

"V2G teknolojisi, elektrikli araçların gücü şebekeye geri göndermesine imkan sunan bir tekniği ifade ediyor. Elektrikli aracın bataryasından yerel elektrik şebekesine ve aynı zamanda ana elektrik şebekesine güç aktarılmasını sağlıyor. Piyasadaki çoğu elektrikli araç modeli, özel olarak tasarlanmış V2G şarj istasyonlarımızla eşleştirildiğinde, gücü şebekeye geri aktarabiliyor.

Elektriğe yoğun talebin olduğu saatlerde şebeke daha fazla baskı altında bulunurken, talebin daha düşük olduğu saatlerde ise bu baskı azalıyor.

Elektrikli araçların yoğun saatlerde enerjilerini şebekeye geri aktarması, şebeke üzerinde akşamları oluşan baskıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, elektrikli araç sahipleri araçlarını yoğun olmayan saatler olan gece yarısından sabah 8.00'e kadar daha düşük bir maliyetle şarj edebilir.

Böylece elektrikli araç sahiplerinin araçları için harcadıkları toplam maliyet daha düşük olur."

V2G teknolojisi şu ana kadar Hefei ve Shanghai gibi şehirlerde denendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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