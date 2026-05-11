Çin'de Evlilikler Tarihinin En Düşük Seviyesinde

11.05.2026 16:42
2026'nın ilk çeyreğinde yeni evlilikler, 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Çin'de yeni evliliklerin sayısı bu yılın ilk 3 ayında Kovid-19 salgının ilk etkilerinin görüldüğü 2020'nin aynı döneminden beri en düşük seviyeye geriledi.

Vatandaşlık İşleri Bakanlığının verilerine göre, Ocak-Mart 2026 döneminde 1 milyon 697 bin evlilik akdi yapıldı.

Yeni evliliklerin sayısı, 1 milyon 810 bin kişinin evlendiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,24 azaldı. Bu, Kovid-19 salgının başlangıcında şehirlerde ilk kapanma dalgasının görüldüğü 2020 yılının ilk 3 ayından bu yana kaydedilen en düşük rakam oldu.

Yılın ilk 3 ayında 622 bin kişi boşanırken, boşanmaların sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,27 azaldı.

Çin nüfusu azalıyor

Yeni evliliklerin sayısı, ertesi yılın doğum rakamlarına etki ettiğinden nüfus artış eğiliminin öncü göstergesi kabul ediliyor.

Çin'de 6 milyon 100 bin yeni evlilik akdinin yapıldığı 2024 yılında yeni evliliklerin sayısı 1980 yılından bu yana en düşük seviyeye inmişti. 2025'te binde 5,63'e düşen doğum oranı, ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en düşük seviye olmuştu.

Çin'de nüfusun 2022'de başlayan azalma eğilimi, 4 yıldır devam ediyor. 2024'te 1 milyar 408 milyon 280 bin olan Çin ana karası nüfusu, 2025'te 1 milyar 404 milyon 890 bine gerilemişti.

Ülkede 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikası, 2016'da önce 2 çocuğa, ardından 2021'de 3 çocuğa izin verilmesiyle yürürlükten kaldırılmıştı. Ancak ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesiller evlenme ve çocuk yapma konusunda çekince yaşıyor.

Kaynak: AA

