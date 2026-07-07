Çin'de Fırtına ve Kasırga 11 Can Aldı

Çin'in orta kesimindeki Hubey eyaletinde etkili olan fırtına ve kasırga nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua ajansının haberine göre, eyalete bağlı Huangşi, Huanggang, Ecou ve Şianning kentlerinde şiddetli gök gürültülü fırtına ve rüzgar etkili oldu.

Fırtınanın hızı bazı bölgelerde saatte yaklaşık 140 kilometreye ulaşırken, bazı yerleşim yerlerinde kasırgalar oluştu.

Yetkililer, olumsuz hava olayları nedeniyle bölgede 22 binanın yıkıldığını, 4 bin 855 binada hasar meydana geldiğini açıkladı.

Hubey eyaletinin çeşitli bölgelerindeki söz konusu afetlerde yetkililer 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 331 kişinin yaralandığını duyurdu.

Eyalet genelinde geniş çaplı arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları başlatılırken, yetkililer olası ikincil afetlerin önlenmesi amacıyla güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirtti.

Çin'in kuzeybatısında heyelanda 33 kişi göçük altında kaldı

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Longnan kentinin Nanhe kasabasındaki bir köyde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Heyelanda toprak altında kalan 33 kişiden 17'si kurtarılırken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer afetten etkilenen köy sakinlerini güvenli bölgelere tahliye etti.