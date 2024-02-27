Çin\'de fuar ve sergi merkezi yıkımında 4 işçi hayatını kaybetti

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Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde fuar ve sergi merkezi olarak kullanılan binanın yıkımı sırasında enkaz altında kalan 4 işçinin öldüğü bildirildi.

Global Times'ın haberine göre, Dalian şehrindeki uluslararası fuar ve sergi merkezi olarak kullanılan kompleksin yıkımı sırasında güvenlik tedbirlerinin eksikliği nedeniyle kaza meydana geldi. Kontrolsüz yıkılan bölümün enkazı altında kalan 4 işçi hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatılırken, kazada ihmali olduğu şüphesiyle 16 kişi gözaltına alındı. Şehir yönetimi, inşaat ve mühendislik projelerindeki güvenlik açıklarının tespiti ve giderilmesi için şehir genelinde denetim başlattı.

İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı da eyaletteki birimlerine, kazanın detaylarını kamuoyuna duyurma, sorumlu kişi ve işletmelerin çalışma lisanslarını askıya alma ve soruşturma ve denetim raporlarını en kısa zamanda yayınlama talimatını verdi.

Çin'de güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu işletmelerde son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da iş kazalarına sık rastlanıyor.