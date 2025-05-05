Çin'de Gezi Teknesi Fırtınada Alabora Oldu - Son Dakika
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Çin'de Gezi Teknesi Fırtınada Alabora Oldu

Guicou eyaletinde 4 gezi teknesi fırtınada alabora oldu, 10 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.

05.05.2025 16:42
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Çin'in güneyindeki Guicou eyaletinde, 4 gezi teknesinin fırtınada alabora olması sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Liuçong Nehri'ndeki Donfıng su toplama havzasında seyreden 4 gezi teknesi, dün öğleden sonra çıkan ani fırtınanın etkisiyle alabora oldu.

Kazada teknelerde bulunan 84 kişi suya düşerken, 10 kişi öldü, 70 kişi yaralandı, 4 kişi ise yaralanmadan kurtuldu.

Kazaya ilişkin ilk haberlerde, 2 gezi teknesinin alabora olduğu belirtilirken, akabinde yolcu taşımayan 2 teknenin daha alabora olduğu, o sırada teknelerde bulunan 7 kişilik mürettebatın kendi imkanlarıyla kurtulduğu aktarıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olay sonrası kayıpların bulunması ve yaralıların tedavisi için tüm çabaların seferber edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaza, Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı takip eden tatil dönemine denk gelmişti. Tatil döneminde meydana gelen bir diğer kazada ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde önceki gün gezi helikopterinin düşmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'de Gezi Teknesi Fırtınada Alabora Oldu - Son Dakika

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