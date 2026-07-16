Çin'de Görev Suçları Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'de Görev Suçları Artış Gösterdi

16.07.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de yılın ilk yarısında 14.000 kişi hakkında görevle bağlantılı suçlardan soruşturma açıldı.

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de savcılık makamları, görevle bağlantılı suçlardan yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artışla 14.000 kişi hakkında soruşturma açtı.

Çin Yüksek Halk Savcılığı'nın perşembe günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde rüşvet verme suçundan 1.410 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Ülke genelindeki savcılık makamlarının, yılın ilk altı ayında piyasa ekonomisinin işleyiş düzenini bozan suçlardan dolayı 58.000 kişi hakkında soruşturma açtığı bildirildi.

Açıklamada, stratejik maden kaçakçılığı suçundan 4.435, fikri mülkiyet haklarını ihlal suçlarından ise 7.500 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Finans ve menkul kıymetler sektörlerindeki suçlara yönelik de yasal işlem başlatan savcılık makamları, ocak-haziran döneminde mali dolandırıcılık ve finansal yönetim düzenini bozan suçlardan 13.000 kişi hakkında soruşturma açtı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Görev Suçları Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta’dan acı haber Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej

18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
17:29
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 18:51:39. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'de Görev Suçları Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.