Çin\'de Güz Ortası Festivali cumaya denk geldi, ülke genelinde yoğun seyahat yaşanıyor

Çin'de Güz Ortası Festivali cumaya denk geldi, ülke genelinde yoğun seyahat yaşanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin ay takvimine göre her yıl 8. ayın 15. gününde kutlanan Güz Ortası Festivali, bu yıl cuma gününe denk geldi. Festival dolayısıyla ülke genelinde yoğun seyahat hareketliliği yaşanıyor.
BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin ay takvimine göre her yıl 8. ayın 15. gününde kutlanan Güz Ortası Festivali, bu yıl cuma gününe denk geldi. Festival dolayısıyla ülke genelinde yoğun seyahat hareketliliği yaşanıyor.
Kaynak: Xinhua
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