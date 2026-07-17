Çin'de Heyelan: 10 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Çin'de Heyelan: 10 Kişi Kurtarıldı

17.07.2026 12:40
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Chongqing'de aşırı yağışlar sonrası meydana gelen heyelanda 10 kişi kurtarıldı, aramalar devam ediyor.

CHONGQİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Wujiang Nehri kıyısında sağanak yağışın ardından heyelanın vurduğu bölge görülüyor, 17 Temmuz 2026.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing şehrinde Wujiang Nehri'nin bir bölümünde aşırı yağışların neden olduğu heyelanın ardından 10 kişi kurtarıldı.

Chongqing'deki Pengshui Miao ve Tujia Özerk İlçesi yerel yetkililerine göre, kurtarılan kişilerin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Cuma günü saat 09.08'de meydana gelen afet sonucu 10'dan fazla konut, büyük miktarda kaya ve toprağın altında kaldı. Heyelan sonucu bölge sakinleri mahsur kalırken, haber alınamayan kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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