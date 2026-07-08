Çin\'de Heyelan: 30 Milyon Yuan Yardım

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletindeki bir köyde meydana heyelanın ardından yerel yardım ve yeniden inşa çalışmalarını desteklemek üzere merkezi doğal afet yardım fonlarından 30 milyon yuan (yaklaşık 4,4 milyon ABD doları) kaynak tahsis edildiğini duyurdu.

Komisyondan salı günü yapılan açıklamada, söz konusu fonun, altyapı ve kamu hizmeti tesislerinin onarım ve inşasında kullanılacağı belirtildi.

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre, salı günü saat 06.56'da Longnan kentine bağlı Tanchang ilçesindeki Nanhe kasabasının bir köyünde meydana gelen heyelanda 33 kişi toprak altında kaldı.

Ulusal Afet Önleme, Azaltma ve Yardım Komisyonu, olayın ardından 4. seviye afet yardım acil müdahale planını devreye soktu.

Yerel yetkililerin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, 21 kişinin hayatını kaybetmesine ve 7 kişinin yaralanmasına neden olan heyelanın ardından afet bölgesinde yürütülen kurtarma çalışmaları tamamlandı.