Çin\'de Huazhao Festivali\'nde geleneksel etkinlikler düzenlendi

HANGZHOU, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde bulunan Xixi Sulak Alanı'nda Pazar günü kutlanan Huazhao Festivali'nde tekne geçidi ve geleneksel halk gösterileri gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek için bindikleri lastik botun su alması üzerine batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarılırken bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü başını otomobilin tekerine çarparak ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Sergen Kuru, CHP Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın'ın afişlerine zarar verildiğini belirterek açıklama yaptı. Kuru, pankartların karanlık eller tarafından kesildiğini söyleyerek, seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında Nevruz Bayramı kutlandı. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Okul Müdürü Sami Otlu, bayramların Türk kültüründe birleştirici bir gücü olduğunu belirtti. Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu ve örste demir dövüldü. Nevruz ateşi yakıldıktan sonra program sona erdi. Kaymakam, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar da programa katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ANKA Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı. Özel, bakanların AK Parti için oy istemesini değerlendirirken, ''Bu, Erdoğan'ın yeni rejiminin çuvalladığını gösteren bir itiraf. Mehmet Uçum, bu tek kişilik hükümet sistemi dediğimiz sistemi anlatırken bakanların siyasi değil, bürokrat olacaklarını; siyaseti Erdoğan'ın ve partinin yapacağını söylüyordu. Şimdi bütün bakanları sahaya indirmek, yeni tasarımdan onların da memnun olmadığını gösteriyor. Ama sonuçta bu bakanların sahada etkili olmaları da çok güç. Çünkü halktan oy almış, Meclis’ten güven oyu almış, yetki almış kişiler değil; Erdoğan'ın dolma kaleminin mürekkebi onlar. Bir gün atıyor, bir gün azlediyor. İçlerinde iki bakan ise kamuoyu tarafından daha çok bilinen bakanlar. Birisi MİT Müsteşarlığı gibi çok mahrem bir görevden geliyor -zaten doğru değil bir MİT Müşteşarının bakan haline getirilmesi-. Diğeri de İçişleri Bakanlığı gibi polisin, emniyetin, jandarmanın bağlı olduğu, hepimizin güvenliğinden sorumlu olduğu bir bakan. Bu bakanlar, eskiden seçim döneminde zaten yasaklı olurlardı, yerlerine tarafsızlar atanırdı. Şimdi bu bakanlardan medet umuyorlar. Bu da içinde bulundukları acziyeti gösteriyor'' dedi.
Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 72 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin kurallara uyduğu belirlendi ve servis şoförleri ile rehber personele trafik eğitimleri verildi.
Anadolu Üniversitesi İİBF tarafından düzenlenen seminerde, sosyal medyanın finansal piyasalar üzerindeki etkileri ele alındı. Seminere İİBF Dekanı, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Arş. Gör. Deniz Sevinç, sosyal medyanın manipülasyonlarından korunmanın önemine değindi ve finansal okuryazarlık konusunda bilgi sahibi olmanın gerekliliğini vurguladı.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 2 tutuklu sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada tutuklu sanıkların beraat ve tahliye talepleri reddedildi. Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezaların verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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