Çin'de 'İki Toplantı' Dönemi Başladı

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BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin'de mart ayının başları, politik olarak yıllık yasama ve danışma meclislerinin "İki Toplantı" dönemine işaret eder.

Peki "İki Toplantı" ne anlama geliyor?

"İki Toplantı", Çin'in en üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi ve en üst siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin yıllık toplantılarını ifade ediyor.

Beş yıllığına görev yapan kurullar, her yıl genel kurul toplantısı düzenliyor. Şu an görevde olan Ulusal Halk Kongresi'nin yaklaşık 3.000, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin ise 2.000'den fazla delegesi bulunuyor.

Devletin en üst düzey organı olan Ulusal Halk Kongresi, en üst düzey yasama organı işlevinin yanı sıra ulusal liderler seçme ve hükümet bütçeleri ve ulusal kalkınma planlarını onaylama gibi yetkilere de sahip.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi ise Çin Komünist Partisi liderliğindeki çok partili işbirliği ve siyasi istişarenin önemli bir kurumu. Tam süreçli halk demokrasisinde uzman bir danışma organı olarak hizmet veren Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin üyeleri, başlıca ulusal politikalar ve ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal ve ekolojik kalkınmayı kapsayan kilit konularda tavsiyelerde bulunuyor.

İki kurulun yıllık oturumları genellikle birbirine paralel olarak ortalama aynı zamanlarda düzenlendiği için bu oturumlar "İki Toplantı" olarak biliniyor. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin bu yılki oturumu 4 Mart'ta, Ulusal Halk Kongresi'nin oturumu ise 5 Mart'ta başlayacak.

"İki Toplantı'da" ele alınan önemli konular nedir?

Yıllık büyüme hedefi, görüşülen ilk konu olarak öne çıkıyor. Ulusal Halk Kongresi oturumunun başlangıcında hükümet çalışma raporunda açıklanacak olan rakam, her yıl en fazla ilgiyle beklenen konular arasında yer alıyor.

Hükümet çalışma raporunda GSYİH hedefinin yanı sıra bütçe açığının GSYİH'ye oranı ve enflasyon hedefi gibi diğer temel ekonomik göstergelerin de ana hatlarıyla açıklanması bekleniyor. Ayrıca ilgili yıl için kalkınma öncelikleri de belirleniyor.

İlgili yılın ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma planının yanı sıra yönetim bütçeleri de gözden geçirilerek Çin'in politika öncelikleri, kalkınma hedefleri ve mali stratejileri hakkında net bir tablo ortaya konuyor.

Ulusal Halk Kongresi oturum sırasında Anayasa, Medeni Kanun, Denetim Kanunu ve Yabancı Yatırım Kanunu gibi özel öneme sahip olanlar başta olmak üzere bazı yasaları da yürürlüğe koyuyor veya değiştiriyor.

Milletvekilleri bu yıl Ulusal Halk Kongresi ve Her Düzeydeki Yerel Halk Kongreleri Delegeleri Kanunu'nu gözden geçirme taslağını görüşerek 1992'de yürürlüğe giren kanunu 4. kez değiştirecek.

Milletvekilleri Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin çalışma raporunu incelerken yıllık yasama planı da açıklanacak. Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı başkanları ise yargı ve savcılık organlarının performansını detaylandıran çalışma raporlarını sunacak.

Üst düzey hükümet yetkilileri de "İki Toplantı" sırasında basınla bir araya gelecek. Bunlardan, her yıl ilgiyle beklenen Çin Dışişleri Bakanı'nın düzenleyeceği basın toplantısında Çin'in dış ilişkilerine ilişkin tutum ve politikalar ana hatlarıyla ele alınacak.