Çin'de 'İki Toplantı' Dönemi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'de 'İki Toplantı' Dönemi Başladı

'İki Toplantı', Çin'in Ulusal Halk Kongresi ve Danışma Konferansı'nın yıllık toplantılarını ifade ediyor.

03.03.2025 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin'de mart ayının başları, politik olarak yıllık yasama ve danışma meclislerinin "İki Toplantı" dönemine işaret eder.

Peki "İki Toplantı" ne anlama geliyor?

"İki Toplantı", Çin'in en üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi ve en üst siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin yıllık toplantılarını ifade ediyor.

Beş yıllığına görev yapan kurullar, her yıl genel kurul toplantısı düzenliyor. Şu an görevde olan Ulusal Halk Kongresi'nin yaklaşık 3.000, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin ise 2.000'den fazla delegesi bulunuyor.

Devletin en üst düzey organı olan Ulusal Halk Kongresi, en üst düzey yasama organı işlevinin yanı sıra ulusal liderler seçme ve hükümet bütçeleri ve ulusal kalkınma planlarını onaylama gibi yetkilere de sahip.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi ise Çin Komünist Partisi liderliğindeki çok partili işbirliği ve siyasi istişarenin önemli bir kurumu. Tam süreçli halk demokrasisinde uzman bir danışma organı olarak hizmet veren Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin üyeleri, başlıca ulusal politikalar ve ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal ve ekolojik kalkınmayı kapsayan kilit konularda tavsiyelerde bulunuyor.

İki kurulun yıllık oturumları genellikle birbirine paralel olarak ortalama aynı zamanlarda düzenlendiği için bu oturumlar "İki Toplantı" olarak biliniyor. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin bu yılki oturumu 4 Mart'ta, Ulusal Halk Kongresi'nin oturumu ise 5 Mart'ta başlayacak.

"İki Toplantı'da" ele alınan önemli konular nedir?

Yıllık büyüme hedefi, görüşülen ilk konu olarak öne çıkıyor. Ulusal Halk Kongresi oturumunun başlangıcında hükümet çalışma raporunda açıklanacak olan rakam, her yıl en fazla ilgiyle beklenen konular arasında yer alıyor.

Hükümet çalışma raporunda GSYİH hedefinin yanı sıra bütçe açığının GSYİH'ye oranı ve enflasyon hedefi gibi diğer temel ekonomik göstergelerin de ana hatlarıyla açıklanması bekleniyor. Ayrıca ilgili yıl için kalkınma öncelikleri de belirleniyor.

İlgili yılın ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma planının yanı sıra yönetim bütçeleri de gözden geçirilerek Çin'in politika öncelikleri, kalkınma hedefleri ve mali stratejileri hakkında net bir tablo ortaya konuyor.

Ulusal Halk Kongresi oturum sırasında Anayasa, Medeni Kanun, Denetim Kanunu ve Yabancı Yatırım Kanunu gibi özel öneme sahip olanlar başta olmak üzere bazı yasaları da yürürlüğe koyuyor veya değiştiriyor.

Milletvekilleri bu yıl Ulusal Halk Kongresi ve Her Düzeydeki Yerel Halk Kongreleri Delegeleri Kanunu'nu gözden geçirme taslağını görüşerek 1992'de yürürlüğe giren kanunu 4. kez değiştirecek.

Milletvekilleri Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin çalışma raporunu incelerken yıllık yasama planı da açıklanacak. Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı başkanları ise yargı ve savcılık organlarının performansını detaylandıran çalışma raporlarını sunacak.

Üst düzey hükümet yetkilileri de "İki Toplantı" sırasında basınla bir araya gelecek. Bunlardan, her yıl ilgiyle beklenen Çin Dışişleri Bakanı'nın düzenleyeceği basın toplantısında Çin'in dış ilişkilerine ilişkin tutum ve politikalar ana hatlarıyla ele alınacak.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de 'İki Toplantı' Dönemi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:35:32. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'de 'İki Toplantı' Dönemi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.