Çin'de İlk Mavi Delik Tespit Edildi - Son Dakika
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Çin'de İlk Mavi Delik Tespit Edildi

Çin\'de İlk Mavi Delik Tespit Edildi
25.06.2026 10:02
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Güney Çin Denizi'nde bulunan mavi delik, 3.200 yıl önce oluşmuş ve biyolojik çeşitlilik sunuyor.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Güney Çin Denizi'ndeki Huangyan Dao'da bulunan mavi delikle ilgili bir rapor yayımladı.

Perşembe günü yayımlanan raporda, mercan resiflerinden oluşan bu nadir oluşumun Çin'de tespit edilen türünün ilk örneği olduğu bildirildi.

Rapora göre, yaklaşık 1.491,7 metrekarelik bir yüzey alanına sahip olan mavi deliğin maksimum çapı 56,3 metre olarak ölçüldü. 16,6 metre derinliğindeki oluşumun huni şeklinde bir iç yapıya, dar bir tabana ve su bulanıklığı açısından belirgin katmanlaşmaya sahip olduğu ifade edildi.

Ön jeokronolojik çalışmalar, mavi deliğin en az 3.200 yıl önce oluştuğunu gösteriyor.

Raporda ayrıca, mavi delik ve çevresindeki suların biyolojik çeşitlilik açısından zengin olduğu kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de İlk Mavi Delik Tespit Edildi - Son Dakika

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