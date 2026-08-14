Çin'de İnsansı Robot Oyunları'na Yoğun Katılım - Son Dakika
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Çin'de İnsansı Robot Oyunları'na Yoğun Katılım

Çin\'de İnsansı Robot Oyunları\'na Yoğun Katılım
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2026 Dünya İnsansı Robot Oyunları'na 16 ülkeden 2.056 robot katılacak, katılım geçen yıla göre dört kat arttı.

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de 22-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya İnsansı Robot Oyunları'na katılacak robot sayısının geçen yılki ilk etkinliğe kıyasla dört kat artacağı bildirildi.

Beijing Belediyesi Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Bürosu Direktörü Jiang Guangzhi, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında etkinliğe 16 ülkeden 666 takım ve 2.056 robotun katılımcı olarak kayıt yaptırdığını belirtti. Katılımcılar arasında ABD, Almanya ve Japonya gibi robotik alanında önde gelen ülkelerin robotları da yer alıyor.

Brezilya da beş RoboCup ekibinden oluşan bir milli takım kurdu.

Oyunlara Çin'den ülkenin önde gelen robotik şirketleri ve 27 saygın üniversitesi de dahil olmak üzere 157 işletme ile 200 üniversite ve araştırma kurumundan 641 takım ve 1.975 robot katılıyor.

Uzun atlama, halter, halat çekme ve masa tenisi müsabakalarının oyunlarda bu yıl ilk kez düzenleneceğini belirten organizatörler, robotların hareket kontrolünü, yapısal tasarımını ve temel bileşenlerini test etmek üzere tasarlanan 30'dan fazla etkinliğin oyunlarda yer alacağını belirtti.

Senaryo temelli yarışmalar da genişletilerek fabrikalar, oteller, evler ve lojistik tesisleri gibi gerçek dünya ortamlarında gerçekleştirilecek. Robotların zorlu ortamlarda uygulamalı görevleri yerine getirme yetenekleri, montaj, ev temizliği, acil durum müdahalesi ve kütüphane kitaplarının sıralanması gibi görevlerle test edilecek.

Geçen yıl ağustos ayında düzenlenen, 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları, 16 ülkeden 280 takım ve 500'den fazla insansı robotu bir araya getirmişti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de İnsansı Robot Oyunları'na Yoğun Katılım - Son Dakika

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