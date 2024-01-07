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Çin'de İp Üzerinde Yürüyen Sporcuların Gösterisi - Son Dakika
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Çin'de İp Üzerinde Yürüyen Sporcuların Gösterisi

Çin'de kış sporları giderek daha popüler hale gelirken, Fulong Kayak Merkezi'nde yapılan ip üstünde yürüme yarışması turistlere eşsiz bir gösteri sundu. Çinli sporcu Shi Hailin'in dağlar arasındaki slackline yürüyüşü, birçok turistin ilgisini çekti.

Çin\'de İp Üzerinde Yürüyen Sporcuların Gösterisi
07.01.2024 - 11:46,
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1. İp üzerinde yürüyen sporcuların çeşitli görüntüleri

Çin'de kış sporları giderek daha popüler hale gelirken, birçok kayak merkezi bu sezon daha fazla ziyaretçi çekmek için revaçtaki kayak deneyimlerini daha fazla açık hava sporuyla ilişkilendirmenin yollarını arıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Chongli kentinde bulunan Fulong Kayak Merkezi iki dağ arasında ip üstünde yürüme yarışması düzenledi. 100 metrelik en hızlı slackline yürüyüşünde Guinness Dünya Rekorunu elinde bulunduran Çinli sporcu Shi Hailin, turistlere eşsiz bir gösteri sundu. Shi'nin dağlar arasındaki slackline yürüyüşü, çok sayıda turistin bu deneyime katılmasını sağladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongli'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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