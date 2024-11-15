Çin'de İşsizlik Oranı Düşüyor

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BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in ankete dayalı kentsel işsizlik oranının bir önceki yıla kıyasla düşüş göstermesiyle 2024 yılının ilk 10 ayında iş piyasası genel istikrarını korudu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü yayımladığı verilere göre ülkenin ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, 2024'ün ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 yüzde puan gerileyerek ortalama yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında ülkenin ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 yüzde puanlık düşüşle yüzde 5,0 olarak gerçekleşmişti.