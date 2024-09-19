Çin'de Japon Çocuğa Bıçaklı Saldırı

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Çin'in Guangdong eyaletinde dün okul yolunda bıçaklı saldırıya uğrayan 10 yaşındaki Japon vatandaşı çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre, Hükümet Sözcüsü Hayaşi Yoşimasa, saldırının ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çocuğun ölümü sebebiyle derin üzüntü içinde olduklarını ifade eden Sözcü Hayaşi, Çinli yetkililerden olaya ilişkin bilgi paylaşmalarını ve ülkedeki Japon vatandaşlarının can güvenliğini sağlamalarını talep ettiklerini belirtti.

Japonya'nın Guangcou Başkonsolosu Yoşiko Kijima, saldırganın çocuğu Japon vatandaşı olduğu için mi hedef aldığının soruşturulduğunu bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, bir ilkokul çocuğuna yönelik saldırıyı "alçakça eylem" olarak niteleyerek kınarken, olay nedeniyle son derece üzüntü duyduğunu dile getirdi. Kamikava, Pekin yönetiminden Japon vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak üzere mümkün olan hür türlü çabayı göstermelerini istediklerini, Japon yetkililere de benzer vakaların tekrarlanmasını önlemek için gereken tedbirleri alma talimatını verdiklerini aktardı.

Şıncın şehrindeki Japon İlkokulu'na giden 10 yaşındaki öğrenci, dün okul yolunda bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılırken 44 yaşındaki saldırgan gözaltına alınmıştı.

Çin'de 26 Haziran'da Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde yaşanan benzer bir vakada, okul servisi bekleyen Japon vatandaşı anne ve çocuğu bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı.

"Mukden Vakası"nın yıl dönümüne denk geldi

Saldırının, Japonya'nın 1931'de Çin'in Mançurya bölgesini işgalini başlatan "Mukden Vakası"nın yıl dönümünü olan 18 Eylül'e denk gelmesi, "nefret suçu" şüphesini artırıyor.

Söz konusu olayda Japon İmparatorluk ordusu, bir Japon şirketinin Çin'in Mançurya bölgesinde işlettiği demir yoluna sahte bombalı sabotaj düzenleyerek bunu, bölgenin işgali için bahane olarak kullanmıştı.