BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Takvimler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gösterirken, Çin'in en üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi ve en üst siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin yıllık oturumlarında, kadın milletvekilleri ve siyasi danışmanlar ülkenin kalkınmasını hızlandırmak için önemli roller üstleniyor.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Kadınlar Günü'nde Kadın Liderlik Vurgusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?