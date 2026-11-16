Çin\'de kentsel işsizlik oranı ekimde yüzde 5,1\'e geriledi, art arda ikinci düşüş

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in işgücü piyasası, ankete dayalı kentsel işsizlik oranının düşmeye devam etmesiyle 2026 yılının ekim ayında genel olarak istikrarlı seyrini sürdürdü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranı ekim ayında, bir önceki aya göre 0,1 yüzde puan gerileyerek yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Böylelikle art arda ikinci ayda da düşüş kaydedildi.

Büro sözcüsü Fu Linghui, işgücü piyasasının belkemiğini oluşturan 30-59 yaş arası kişiler arasındaki ankete dayalı kentsel işsizlik oranının ekim ayında da yüzde 3,9 olarak gerçekleştiğini ve art arda dört aydır istikrarını sürdürdüğünü söyledi.

Verilere göre, yılın ilk 10 ayında 5,2 olarak gerçekleşen ortalama ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre değişiklik göstermedi.

Çin, 2026 yılında ankete dayalı kentsel işsizlik oranını yüzde 5,5 civarında tutmayı ve yıl boyunca 12 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yaratmayı hedefliyor.

Fu, Çin'in bundan sonraki aşamada istihdamda istikrar sağlama ve gelirleri artırma çabalarını güçlendireceğini, yüksek kaliteli mal ve hizmet arzını genişleterek tüketim potansiyelini daha iyi ortaya çıkaracağını, ayrıca tüketim artışını ve halkın yaşam koşullarındaki iyileşmeleri teşvik edeceğini belirtti.