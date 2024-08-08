Çin'de Kireç Taşı Mağarasında Dev Panda Fosili Bulundu - Son Dakika
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Çin'de Kireç Taşı Mağarasında Dev Panda Fosili Bulundu

Çin'in kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinde bulunan bir kireç taşı mağarasında oldukça iyi korunmuş dev panda fosili keşfedildi. Fosilin, Pleistosen döneminde yaşamış yetişkin dişi bir dev pandaya ait olduğu belirlendi.

08.08.2024 16:47
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Çin'in kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinde bulunan bir kireç taşı mağarasında oldukça iyi korunmuş dev panda fosili keşfedildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, bilim insanları, Şaanşi eyaletinin Hanzhong kentinde yer alan bir kireç taşı mağarasının derinliklerinde panda kalıntıları buldu.

Pandanın kafatası kemiklerinin yüzde 90'dan fazlasının, genel iskeletinin de yüzde 70'inin bozulmadan kaldığını belirten araştırmacılar, kemik kalıntılarının oldukça iyi korunduğunu ve bunun son derece nadir rastlanan bir durum olduğunu kaydetti.

Bilim insanları, kafatası ve dişler üzerinde yaptıkları ilk incelemeler sonucu, fosilin 10 bin ila 200 bin yıl önce Pleistosen döneminde yaşamış yetişkin dişi dev pandaya ait olduğunu ortaya çıkardı.

Keşfin, Qinling ve Daba Dağlarında yaşamış dev pandaların evrimsel tarihini anlamak açısından önemine vurgu yapan Paleontolojik Fosil Uzman Komitesi üyesi Hu Songmei, "Neredeyse eksiksiz olan bu iskeletin Şaanşi ve muhtemelen tüm ülkede benzeri görülmemiştir." dedi.

Kaynak: AA

Şaanşi, Hayvanlar, Dünya, Güncel, Son Dakika

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