Çin\'de Kişi Başına Gelir Artışı Devam Ediyor

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de kişi başına düşen harcanabilir gelir, dış belirsizliklere rağmen ekonomik toparlanmanın sürdüğü 2025'in ilk yarısında güçlü büyüme kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre yılın ilk 6 ayında kişi başına düşen harcanabilir gelir 21.840 yuan (yaklaşık 3.055 ABD doları) olarak gerçekleşti. Bu nominal olarak yüzde 5,3'lük, fiyat faktörleri düşüldükten sonra ise yüzde 5,4'lük artışa işaret ediyor.

Ülke genelinde kişi başına medyan harcanabilir gelir, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 18.186 yuana yükseldi.

Kırsal kesimde yaşayanların gelirleri, aynı dönemde yüzde 5,9 oranında artarak, şehir sakinlerinin yüzde 4,7'lik gelir artışını geride bıraktı.

Öte yandan Çin'da kişi başına tüketim harcamaları 14.309 yuan olarak gerçekleşti. Bu harcama düzeyi, nominal olarak yüzde 5,2 artışa, fiyat etkilerinden arındırıldığında ise yüzde 5,3 artışa karşılık geliyor.

Veriler, Çin'de gayrisafi yurtiçi hasılanın 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 büyüdüğünü ortaya koydu.