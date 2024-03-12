TAİYUAN, 12 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bir kömür ocağının deposunda meydana gelen göçükte 5 madenci hayatını kaybederken, 2 madenciden ise haber alınamıyor.
Zhongyang ilçesinde bulunan Taoyuan Xinlong kömür sanayi şirketinde Pazartesi günü saat 22: 45'te meydana gelen kazada 7 kişi göçük altında kaldı.
İlçe yetkililerine göre, salı günü sabah saat 7.00 itibarıyla enkazdan 5 madencinin cansız bedeni çıkarılırken, kurtarma ekipleri kayıpları aramaya devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Kömür Ocağı Göçüğünde 5 Madenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri, silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise 7 adet tabanca, 233 adet fişek, 12 adet şarjör ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sınırında bulunan Mıhlı Çayı'nın iki yakasındaki komşular, 3 dakika arayla oruçlarını açıyor. Edremit tarafında yaşayan vatandaşlar iftarlarını 19.21'de açarken, Çanakkale tarafında oturan komşuları ise 19.24'te oruçlarını açıyor.
Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında yarışan Erzincanlı sporcu Galip Berat Afal, Türkiye şampiyonu olarak yeni Türkiye rekorunu kırdı. Aynı müsabakalarda Erzincanlı atıcılık sporcuları Yusuf Karabina, Kerim Can Karanlık ve Nisanur Özatalay da başarılı performans sergileyerek derece elde ettiler.
Erzurum'da jandarma bölgesinde Şubat ayında meydana gelen 11 trafik kazasında hayatını kaybeden olmazken, 23 kişi yaralandı. Ülkemizdeki trafik kazalarının önüne geçilememesi, sürücü hataları ve araç hızının şartlara uydurulmaması gibi nedenlerle açıklanmaktadır. 2024 yılında ise Erzurum Jandarma bölgesinde 26 yaralamalı-ölümlü kazada, 7 maddi hasarlı kaza gerçekleşti ve toplamda 72 kişi yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, Jandarma tarafından takibe alındı. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 223 fişek, 12 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların işlemleri devam ediyor.
Medicana Eğitim Grubu, MBA Okulları Yenilikçi Eğitim Ekosistemi yaklaşımı çerçevesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi söyleşi düzenledi. Medicana Grup'un kadın yöneticileri, ulusal ve uluslararası platformlarda başarıları kanıtlanmış iş dünyasının ilham veren kadınlarıyla bir araya gelerek başarı hikayelerini, işlerinin kapsama alanlarını ve kadın olmanın iş dünyasındaki yansımalarını paylaştılar. Ayrıca, lise öğrencileriyle deneyimlerini paylaşarak kariyer planlamalarına katkıda bulundular.
Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonlarda 87,94 gram sentetik uyuşturucu ve 31 sentetik hap ele geçirildi. Diğer 10 zanlı hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Düzce genelinde uyuşturucu tacirleri ve kullanımına karşı yapılan operasyonlarda 40 şüpheliye işlem yapılırken, 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 162 adet sentetik ecza, 8,12 gram amfetamin, 91,25 gram esrar, 9,6 gram kokain, 108,3 gram metamfetamin ve 22,9 gram bonzai ele geçirildi.
Karabük'te, sokak kedilerine çarpan ve olay yerinden kaçan 2 sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDI) ekipleri tarafından 14 bin 432 lira idari para cezası kesildi.
İzmir merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'nün TSK içindeki sözde mahrem yapılanmasına yönelik 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında askerler ve darbe sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencileri bulunuyor. Operasyon kapsamında 5 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonlarda 87,94 gram sentetik uyuşturucu ve 31 sentetik hap ele geçirildi. Diğer 10 zanlı hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?