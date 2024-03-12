Çin'de Kömür Ocağı Göçüğünde 5 Madenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çin'de Kömür Ocağı Göçüğünde 5 Madenci Hayatını Kaybetti

Çin'in Shanxi eyaletinde bulunan bir kömür ocağının deposunda meydana gelen göçük sonucu 5 madenci hayatını kaybetti, 2 madenciden ise haber alınamıyor. Kazanın meydana geldiği Taoyuan Xinlong kömür sanayi şirketinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

12.03.2024 09:28
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TAİYUAN, 12 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bir kömür ocağının deposunda meydana gelen göçükte 5 madenci hayatını kaybederken, 2 madenciden ise haber alınamıyor.

Zhongyang ilçesinde bulunan Taoyuan Xinlong kömür sanayi şirketinde Pazartesi günü saat 22: 45'te meydana gelen kazada 7 kişi göçük altında kaldı.

İlçe yetkililerine göre, salı günü sabah saat 7.00 itibarıyla enkazdan 5 madencinin cansız bedeni çıkarılırken, kurtarma ekipleri kayıpları aramaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Shanxi, Çin, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Kömür Ocağı Göçüğünde 5 Madenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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