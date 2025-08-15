Çin'de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor - Son Dakika
Çin'de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

15.08.2025 17:40
Temmuz'da Çin'in 70 kentinde konut fiyatları yıllık %1,1 düştü, hükümet önlemleri artırıyor.

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in 70 büyük ve orta ölçekli kentinde ticari konut fiyatlarındaki düşüş temmuz ayında yıllık bazda daralmaya devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre, ilk kademedeki kentler olan Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen'deki yeni konut fiyatları temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 1,1 düşerken, düşüş hızıysa haziran ayına göre 0,3 yüzde puan azaldı.

Ülkenin ekonomik merkezi olan Shanghai'da geçen ay yeni konut fiyatlarında yıllık bazda yüzde 6,1 artış görüldü.

Temmuz ayında yeni konut fiyatları, ikinci kademe kentlerde yıllık bazda 0,2 yüzde puan azalarak yüzde 2,8, üçüncü kademe kentlerde ise 0,4 yüzde puan azalarak yüzde 4,2 oranında düştü.

Verilere göre yeni konut fiyatları, ilk kademede yer alan dört kentte haziran ayına göre yüzde 0,2 düşerken, bu düşüş ikinci kademe kentlerde yüzde 0,4, üçüncü kademedeki kentlerdeyse yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

Veriler, ocak-temmuz döneminde gayrimenkul geliştirme yatırımlarının toplam 5,36 trilyon yuan (yaklaşık 751 milyar ABD doları), konut yatırımlarının ise 4,12 trilyon yuan olduğunu gösterdi.

Çin hükümetinin gayrimenkul piyasasını istikrara kavuşturmak için uyguladığı eşgüdümlü politikalar, ülkenin hem uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerini takip etmeye hem de sektörün istikrarını korumaya yönelik çabalara verdiği önemi gösteriyor.

Merkezi hükümet, geçen yılın dördüncü çeyreğinden bu yana emlak piyasasındaki düşüşü durdurmak için önlemlerini yoğunlaştırdı. Bu bağlamda yatırımları teşvik etmek, eski kentsel mahallelerin yenilenmesini hızlandırmak, uygun fiyatlı konut arzını artırmak ve nitelikli geliştiricilere finansal destek sağlamak için "beyaz liste" sistemini uygulamak amacıyla kapsamlı bir politika paketi başlatıldı.

Hükümetin bu yılki çalışma raporunda, "güvenli, konforlu, çevre dostu ve akıllı olmasıyla öne çıkan kaliteli konutların inşasına ilişkin standart ve düzenlemelerin iyileştirilmesi" için çalışılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Xinhua

