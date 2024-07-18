Çin'de Mağaza Yangınında 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

ZİGONG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletinin Zigong kentinde bir mağazada çıkan yangın alanındaki itfaiye araçları görülüyor, 18 Temmuz 2024.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Zigong kentinde büyük bir mağazada çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti.

Yerel itfaiye ve kurtarma merkezine göre, kurtarma çalışmaları Perşembe günü saat 03.00 itibarıyla tamamlandı.

Kentin yüksek teknoloji bölgesinde yer alan 14 katlı binadaki yangının Çarşamba günü saat 18.00 sularında bildirildiği belirtildi. Yangının şiddetinin büyük olması nedeniyle binadan yoğun şekilde duman yayıldı.

Ön incelemelere göre yangına inşaat çalışmaları neden oldu. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)