Çin\'de mal ve hizmetlerin perakende satışları ilk on ayda yüzde 2,5 arttı

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'de tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan mal ve hizmetlerin perakende satışları, yılın ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, hizmet sektöründeki perakende satışlar söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artışla mal satışlarındaki yüzde 0,9'luk büyümeyi geride bıraktı.

Hizmet kategorilerinden iletişim bilgi hizmetleri, turizm danışmanlığı ve kiralama hizmetleri ile kültür, spor ve eğlence hizmetleri kategorilerindeki perakende satışlarda nispeten hızlı büyüme kaydedildi.

İlk on ayda mal satışları ve yiyecek-içecek hizmetlerinden elde edilen geliri içeren tüketim mallarının perakende satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artışla 41,65 trilyon yuana (yaklaşık 6,2 trilyon ABD doları) ulaştı.

Mal ve hizmetlerin çevrimiçi perakende satışları ise yüzde 3,7 artarak 16,98 trilyon yuana yükseldi. Bu kapsamda malların çevrimiçi satışları 10,73 trilyon yuan ile yüzde 2,9, çevrimiçi hizmet satışları 6,25 trilyon yuan ile yüzde 5 artış gösterdi.

Ekim ayındaki tüketim mallarının perakende satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artarak 4,65 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti.

Tüketim mallarının perakende satışlarında kentsel bölgelerde yüzde 0,2, kırsal bölgelerde ise yüzde 1,5 artış kaydedildi.

Bazı gelişmiş ürünlerin satışlarında hızlı bir büyüme görüldü. Bazı iletişim ekipmanlarının perakende satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5, kültürel ve ofis aletlerininki ise yüzde 4,1 arttı.