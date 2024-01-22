Çin\'de meydana gelen heyelanda 47 kişi mahsur kaldı

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde bir köyde meydana gelen heyelanda 47 kişinin toprak altında mahsur kaldığı bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyünde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Heyelanda köydeki 18 hane toprak altında kalırken burada yaşayan 47 kişiden haber alınamıyor.

Kurtarma ekipleri, köyde yaşayan 500'den fazla kişiyi tahliye ederken kayıpları arama çalışmaları sürüyor.