ÇEKİM TARİHİ: 18 Temmuz 2024
KONUM: Rongcheng, Çin
1. İlk titrek adımlarını atan beyaz kaplan yavrularının çeşitli görüntüler
Beyaz Bengal kaplanı üçüzleriyle tanışın! Oldukça nadir görülen bu tüylü harikalar, Çin'in Shandong eyaletindeki vahşi hayvanlar dünyasında bakıcıların dikkatli gözetimi altında ilk titrek adımlarını atıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rongcheng'den bildiriyor.
(XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'de Nadir Görülen Beyaz Kaplan Üçüzleri İlk Adımlarını Attı - Son Dakika
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